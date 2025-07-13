Filyos Limanı ve Sanayi Bölgesi Arasında 7,17 Km'lik Dev Hat!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filyos Limanı ile Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak 7,17 kilometre uzunluğundaki iltisak hattı yapım ihalesinde sözleşme aşamasına gelindiğini belirtti. Bu hat sayesinde, Filyos Limanı'na ulaşan yükler, ulusal demir yolu ağı üzerinden iç bölgelere ve sanayi merkezlerine kesintisiz şekilde taşınacak. Böylece, ülkemizin Karadeniz'e açılan kapısı olan Filyos Limanı'ndaki tüm yük potansiyelinin ulusal demir yolu ağına katılımı sağlanacak.

Proje Detayları ve Stratejik Önemi

Karadeniz'in en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Filyos Limanı'nı ulusal demir yolu ağına bağlayacak iltisak hattı yapım ihale süreci 29 Nisan'da tamamlandı. Proje, 12. Kalkınma Planı ve 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alıyor ve Türkiye'nin lojistik merkez olma hedefine önemli katkı sağlayacak.

Projenin Katkıları

Türkiye'nin lojistik kapasitesini artırmak

Filyos Limanı'nı küresel bir ticaret merkezi haline getirmek

Bölgenin sanayisine, ticaretine ve ihracat potansiyeline ivme kazandırmak

Teknik Özellikler ve Yatırım Detayları

Proje kapsamında mevcut Gökçeler İstasyonu büyütülecek. Ayrıca, 387 metre uzunluğunda, 13 metre açıklıklı ve 11 metre yüksekliğinde Filyos Çayı geçişini sağlayacak bir demir yolu köprüsü inşa edilecek. Bu yatırım, Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen "Demiryolu Lojistiğini Geliştirme Projesi"nin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor.

Ek Bilgiler

Projenin tasarım hızı: Saatte 60 kilometre

İltisak hattı uzunluğu: 7,17 kilometre



