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15 Temmuz'da Marmaray ve Metro Hatları Ücretsiz Olacak!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 12:11, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 12:53
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15 Temmuz'da Marmaray ve Metro Hatları Ücretsiz Olacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini belirtti. Bu uygulama, vatandaşların ulaşımda kolaylık yaşamasını amaçlamaktadır. 9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanılacaktır.

Ücretsiz Hizmet Verecek Raylı Sistem Hatları

  • Marmaray
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu
  • Başkentray
  • İZBAN

Vatandaşlara Sağlanacak İmkanlar

Söz konusu hatlar, tüm vatandaşlara gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sunacaktır. Bu özel günde şehir içi ulaşımın ücretsiz olması, toplu taşımanın daha fazla tercih edilmesini sağlayacak ve ulaşımda büyük kolaylık yaratacaktır.


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