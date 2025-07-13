Otomobiliyle kaza geçiren polis, hayatını kaybetti
Mersin'de yoldan çıkan otomobil şarampole indi, sürücü olduğu öğrenilen 31 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti.
Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli İlçesi Kızkalesi Mahallesi yakınlarında
meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aydoğan Sukuşu (31) idaresindeki 01 SM 058
plakalı otomobille, Erdemli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole indi. Kaya parçalarına
çarpan aracın motor kısmı dağıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne
bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri
sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede hayatını kaybeden Aydoğan Sukuşu'nun Adana İl Emniyet Müdürlüğü
kadrosunda görevli polis memuru olduğu belirlendi. Sukuşu'nun cenazesi ilçe
devlet hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.