15 Temmuz'da 'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla etkinlikler düzenlenecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinliklerde, Türk milletinin sarsılmaz duruşu ve direnciyle yazılan destanın adının Türkiye olduğu vurgulanacak. Ayrıca, 16 Temmuz'da Ankara'da "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek" başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. Panel, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açış konuşmalarıyla başlayacak ve çok sayıda akademisyen, gazeteci ile sivil toplum temsilcisi katılım gösterecek.

Panel Oturumları

"Demokrasiye Sahip Çıkmak: Sivil Direnişin Gücü" başlıklı ilk oturumda, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında halkın gösterdiği sivil direniş, demokratik rejimlerin dayanıklılığı bağlamında değerlendirilecek.

başlıklı ilk oturumda, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında halkın gösterdiği sivil direniş, demokratik rejimlerin dayanıklılığı bağlamında değerlendirilecek. "Demokrasi Nöbeti: 15 Temmuz'un Ardından Türkiye" başlıklı ikinci oturumda, hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümü ile milli birlik ruhu üzerinde durulacak.

başlıklı ikinci oturumda, hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümü ile milli birlik ruhu üzerinde durulacak. "15 Temmuz'un Hukuki Süreci" başlıklı son oturumda ise hukuki süreçler ve adalet mekanizmaları çerçevesinde darbecilerin yargılanması ve demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi tartışılacak.

Medya Programı ve Katılım

14-18 Temmuz tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da kapsamlı bir medya programı düzenlenecek. 81 ilden 81 yerel medya temsilcisi ile yurt dışından 39 ülkeden davet edilen 120 yabancı basın mensubu olmak üzere toplamda 200 gazeteci programda yer alacak. Program kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve TBMM ziyaretleri; İstanbul'da ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi, İstanbul Valiliği ziyareti ve çeşitli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

360 Derece İletişim Kampanyası

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü , Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü 'ne Türk bayrağı asıldı.

, ve 'ne Türk bayrağı asıldı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde "Zaferin Adı Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı.

sergisi açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni , Ankara'dan "Zaferin Adı Türkiye" diyerek 14 Temmuz saat 10.55'te hareket edecek.

, Ankara'dan "Zaferin Adı Türkiye" diyerek 14 Temmuz saat 10.55'te hareket edecek. "Zaferin Adı Türkiye" temalı görseller kamu kurum ve kuruluşlarının led ekranlarında yer alacak.

Uluslararası Etkinlikler ve FETÖ'ye Karşı Bilinçlendirme

Viyana, Saraybosna, Varşova, Berlin, Tiran gibi başkentlerde paneller düzenlenecek. Fotoğraf sergileriyle birlikte, FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan ve milletin direnişini vurgulayan "15/07 Şafak Vakti" filmi gösterime sunulacak. Ayrıca, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler New York ve Londra'nın kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak.

15 Temmuz Proje Takip Sistemi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 15 Temmuz Proje Takip Sistemi'ne bu yıl 19 binin üzerinde proje girişi yapıldı.

2022'de 8 bin 988

2023'de 9 bin 934

2024'de 11 bin 369

2025'de ise 19 binden fazla giriş

proje kaydedildi.



