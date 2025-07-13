Organik Ürün Sahteciliğine Son! Yeni Dönem Başlıyor

Organik ürün olmadığı halde, üreticilerden aldıkları ürünü Hal Kayıt Sistemi'ne organik ürün olarak kaydettiren fırsatçıların önüne geçilecek. Halihazırda toptancı hallerinde satılan mallardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılan mallardan ise yüzde iki oranında hal rüsumu tahsil ediliyor. Ancak organik tarım ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen ürünlerin satışında bu ücretler alınmıyor. Bu sebeple üreticiden aldığı ürüne hal rüsumu ödemek istemeyen tüccarlar, organik olmamasına rağmen üreticiden aldıkları ürünü Hal Kayıt Sistemi'ne organik ürün olarak kaydettiriyor.

Yeni Uygulama ve Önlemler

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ticaret Bakanlığı, bu sahteciliğin ve fırsatçılığın önüne geçmek için 1 Ağustos'tan itibaren yeni bir uygulama başlatacak. Organik ürün olmamasına rağmen sisteme organik ürün kaydının önüne geçilmesi, organik tarım ve iyi tarım yöntemi ile üretim yapan üreticilerin bilgisi dışında kendilerinden yapılan alım bildirimlerinin engellenebilmesi için yeni düzenlemeler getirilecek.

Organik/iyi tarım ürünlerine ilişkin ilk bildirimler, yalnızca üreticiler tarafından yapılabilecek. İlk bildirimi takip eden bildirimler ise malı satın alan kişilerce yapılabilecek.