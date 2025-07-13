Turizmde Tarihi Zirve: Antalya'ya Bir Günde 100 Bin Yabancı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptığını belirterek, bu verinin son 5 yılın temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olduğunu açıkladı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da turizmde yeni bir zirvenin daha geride bırakıldığını ifade etti.

Antalya'da Turizmde Yeni Zirve

12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Bu veri, son 5 yılın temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı ağustos ayında kırılan 102 bin 755 olan tüm zamanların rekoruna da önemli ölçüde yaklaşıldı. Antalya'nın uluslararası alandaki cazibesi, güçlü turizm altyapısı ve sektörün kararlı iş birliği sayesinde her geçen gün daha da artıyor.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve Turizmdeki Gelişmeler

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin turizmde ulaştığı seviyeyi daha da ileriye taşıdığı vurgulandı. Başta sektör paydaşları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür edildi.

5 Yılın En Yüksek Temmuz Verisi

Dünkü son veriler, 2021-2025 yılları arasında temmuz aylarında ulaşılan en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısını yansıttı. Bu ziyaretçi sayısı, geçen yılın ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların günlük rekoruna oldukça yaklaştı. Antalya Havalimanı üzerinden dün 98 bin 777, Gazipaşa Havalimanı'ndan ise 1869 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye giriş yaptı.