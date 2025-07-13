Zabıta Kameradan İzledi, Parkı Kirletenlere Temizlik Yaptırdı!

Yalova'da, Abdülkadir Efendi Parkı'nda çekirdek kabuklarını yere atan dört kişi, zabıta ekipleri tarafından güvenlik kameralarından tespit edildi. Ekipler, parka giderek bu kişileri uyardı ve yere atılan kabukların toplanmasını sağladı. Park ve yeşil alanların herkesin ortak kullanımında olduğu vurgulanırken, temizliğin toplum bilinci ve çevre sağlığı açısından büyük öneme sahip olduğu belirtildi. Özellikle yaz aylarında çöp ve izmarit atımı ile çekirdek kabuğu kirliliğine karşı sıfır tolerans uygulanacağı ifade edildi. Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

Parklarda Temizlik ve Ortak Sorumluluk

Yalova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, park ve yeşil alanların temiz tutulmasının hem çevre sağlığı hem de toplum bilinci açısından önemli olduğu vurgulandı. "Ortak alanlar, ortak sorumluluktur." ifadesiyle, bu alanların korunmasının herkesin görevi olduğu hatırlatıldı.

Alınan Önlemler ve Uygulamalar