Denize uçan otomobilinin üzerinde oturup yardım bekledi

Turizmde Tarihi Zirve: Antalya'ya Bir Günde 100 Bin Yabancı!
Turizmde Tarihi Zirve: Antalya'ya Bir Günde 100 Bin Yabancı!
Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına soruşturma
Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına soruşturma
Organik Ürün Sahteciliğine Son! Yeni Dönem Başlıyor
Organik Ürün Sahteciliğine Son! Yeni Dönem Başlıyor
MEB-AGS İlk Oturumu Tamamlandı
MEB-AGS İlk Oturumu Tamamlandı
Ak Partili Çelik: TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu kurulacak
Ak Partili Çelik: TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu kurulacak
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
BDDK Açıkladı: Kart ve Kredi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı
BDDK Açıkladı: Kart ve Kredi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT'de Yönetim Kurulu Yenilendi
Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT'de Yönetim Kurulu Yenilendi
Nehirde Kaybolan Uzman Çavuştan Acı Haber
Nehirde Kaybolan Uzman Çavuştan Acı Haber
Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz
Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Denize uçan otomobilinin üzerinde oturup yardım bekledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahil yolunda denize uçan otomobilin sürücüsü sürücü, kendi imkanlarıyla içinden çıktığı aracının üzerine oturup yardım bekledi. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, sürücü çevredeki balıkçılar ile belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 14:30, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 14:28
Yazdır
Denize uçan otomobilinin üzerinde oturup yardım bekledi

Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 61 AIZ 617 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarpıp denize uçtu. Sürücü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Otomobilin üzerine çıkıp, oturan sürücü, yardım bekledi. Sürücünün yardım beklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Otomobil ise kısa sürede suya gömüldü. Bu arada sürücü de çevredeki balıkçılar ile belediye ekipleri tarafından bota alınıp, karaya çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu bildirildi. Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber