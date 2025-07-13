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Erdoğan ve Al Nahyan'dan 'Terörsüz Türkiye' Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE lideri Al Nahyan, terörle mücadele ve bölgesel barış için önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 14:47, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 14:53
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Erdoğan ve Al Nahyan'dan 'Terörsüz Türkiye' Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" süreciyle terörün hem Türkiye'nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bu sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Al Nahyan ise Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinin, bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirterek, Türkiye'nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.

Stratejik Ortaklık ve İş Birliği

Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayisi ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Kafkaslarda Barış Görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Abu Dabi'de başlatılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini ve Kafkaslarda sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.


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