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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'aile' temalı kısa film yarışması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı'na özel ödüllü kısa film yarışması başvurularını başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 15:12, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 15:13
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'aile' temalı kısa film yarışması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "aile" temalı ödüllü kısa film yarışması düzenleyecek. Bu yarışmayla, vatandaşların aileye özgü alışkanlıkları ve değerlerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabilecek. Başvurular, "aileyili.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak ve filmlerde aile temasına uygunluk şartı aranacak.

Daha önce herhangi bir platformda yayımlanmamış kısa filmlerin kabul edileceği yarışmada, filmlerin süresinin 5 ila 15 dakika arasında olması gerekiyor. Dereceye giren eserler, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Bakanlık tarafından kullanılabilecek. Başvurular, 29 Ekim 2025'e kadar yapılabilecek.

Yarışma Ödülleri

  • Birinciye: 250 bin lira
  • İkinciye: 150 bin lira
  • Üçüncüye: 100 bin lira

Kazananlar, "aileyili.gov.tr" adresinden duyurulacak.

"Elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterli"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarışmaya katılacak kısa filmlerin Bakanlığın "Aile Yılı" etkinliklerinde kullanılacağına dikkati çekerek, "Kısa film yarışmamıza katılmanız için elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterlidir. İnanıyorum ki yüreği sevgiyle dolu insanımız, geçmişin güzelliklerine olan özlemini ve geleceğe dair umutlarını ailenin kutsallığıyla harmanlayarak birbirinden güzel hikayeleri kısa filmlere aktaracaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, tüm vatandaşları kısa film yarışmasına katılmaya davet etti.


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