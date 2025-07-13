IShowSpeed, Galata Kulesi'nde İngilizce bilen görevli aradı
Ünlü YouTuber IShowSpeed, İstanbul gezisinde Galata Kulesi'nde yaşadığı ilginç anlar ve görevlilerle iletişim çabası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
2005 doğumlu fenomen, FIFA ve Fortnite gibi oynadığı oyunları yayınlamasıyla ve Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya olan hayranlığıyla tanınmaktadır. Son dönemde, Amerikalı YouTuber ve sosyal medya fenomeni "IShowSpeed" ya da bilinen adıyla Speed, İstanbul'da gezmektedir. Özellikle sosyal medyada, Speed'in Beyoğlu ilçesindeki Galata Kulesi'ni ziyaret etmesi büyük ilgi çekmiştir.
Galata Kulesi'nde çalışan görevli, kulenin tarihini anlatamayınca Speed şaşkınlığını gizleyemedi. pic.twitter.com/5JHhaR2A25platcorn (@platcornweb) July 13, 2025
Galata Kulesi Ziyareti
- Speed, kuleye girişte görevlilerle selamlaştıktan sonra mekanın tarihini sordu.
- Görevliler, çeviri programı yardımıyla iletişim kurmaya çalıştı.
- 20 yaşındaki yayıncı, görevlilerle anlaşmakta zorlandı ve şaşkınlığını gizleyemedi.
- Kulenin üst katına çıkan Speed'e, yanında bulunan ve İngilizce bilen bir kadın bilgi verdi.
Sosyal Medyada Gündem Oldu
Speed'in İstanbul'daki bu deneyimi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Galata Kulesi'nde yaşadığı iletişim zorlukları ve ardından aldığı yardım, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. IShowSpeed'in İstanbul gezisi, hem yerli hem de yabancı takipçileri arasında konuşulmaya devam ediyor.