İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul Ticaret Odası (İTO), azami ekmek fiyatı tarifesini onayladı ve 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla birlikte 15 liraya yükseldi.

Bu zam kararı, İTO'nun temmuz ayı meclis toplantısında alındı. Artık İstanbul'da 200 gram ekmek 15 lira, 240 gram ekmek ise 18 lira olarak satılacak. Fırıncılar, artan maliyetlerden dolayı zamlı fiyatları uygulamak zorunda olduklarını belirtiyorlar.

Ekmeğe Yapılan Zam Detayları

200 gram ekmek: 15 lira

15 lira 240 gram ekmek: 18 lira

18 lira Zam oranı: %20

Fırıncıların Açıklamaları ve Yeni Tarife

Fırıncılar, maliyetlerdeki artış nedeniyle zamlı fiyatları yansıtmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. İTO'ya bağlı fırıncılar, önümüzdeki günlerde yeni zamlı tarifeleri iş yerlerine asacaklar.



