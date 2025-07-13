4 yaşındaki çocuk akülü arabasıyla havuza düştü

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, bir site havuzunun etrafında akülü oyuncak arabasıyla dolaşan 4 yaşındaki çocuk havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Büyükkolpınar Mahallesi, Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Küçük çocuk, oyuncak arabasıyla gezerken dengesini kaybedip havuza düştü. Durumu fark eden baba, çocuğunu hızla kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

Olayın Detayları

4 yaşındaki Ö.A.I. , akülü arabasıyla site havuzunun etrafında dolaşırken havuza düştü.

, akülü arabasıyla site havuzunun etrafında dolaşırken havuza düştü. Baba A.I. , çocuğunu hemen Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

, çocuğunu hemen götürdü. Olay yerine polis ve olay yeri ekipleri sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Sağlık Durumu ve Müdahale

Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumu kritik olarak bildirildi. Olay sonrası polis ve olay yeri inceleme ekipleri de siteye gelerek incelemelerde bulundu. Aile ve çevredekiler büyük üzüntü yaşadı.



