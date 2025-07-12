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Muharrem Ayı'nda Hacı Bayram'da Şehitler İçin Aşure Dağıtıldı

Tulpar Derneği, Ankara Hacı Bayram'da şehitler için aşure dağıttı. Birlik ve beraberlik duyguları bu anlamlı etkinlikte pekişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 15:55, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 15:58
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Muharrem Ayı'nda Hacı Bayram'da Şehitler İçin Aşure Dağıtıldı

Tulpar Derneği, Ankara'nın manevi merkezlerinden Hacı Bayram Veli Camii avlusunda, şehitlerin aziz hatırasına duyulan derin saygı ve Muharrem Ayı'nın manevi atmosferi kapsamında vatandaşlara aşure dağıttı. Bu anlamlı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajı verildi. Dernek Başkanı Turgut Torun, şehitlerin fedakarlığını unutmamanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemli bir görev olduğunu vurguladı. Irak'ın kuzeyinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için derin üzüntü yaşadıklarını belirten Torun, milletimize başsağlığı diledi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katılarak aşurelerini aldı ve şehitler için dualar etti.

Aşure, Birliğin ve Beraberliğin Simgesi

Tulpar Derneği Genel Başkanı Turgut Torun, geleneksel hale gelen aşure ikramını bu yıl da Ankara'nın en önemli manevi mekanlarından biri olan Hacı Bayram Veli Camii avlusunda gerçekleştirdiklerini belirtti. Torun, "Şehitlerimizin aziz hatırasına duyduğumuz derin saygı ve Muharrem Ayı'nın manevi iklimi çerçevesinde geleneksel hale getirdiğimiz aşure ikramı etkinliğimizi gerçekleştirdik" dedi. Bu anlamlı buluşmanın toplumda yardımlaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini dile getiren Torun, "Aşure, kültürümüzde paylaşmanın, birliğin ve beraberliğin simgesidir. Şehitlerimizin fedakarlığını unutmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizlerin en önemli sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Şehitler İçin Dualar Edildi

  • Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizin haberi derin üzüntüye yol açtı.
  • Torun, "Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür eden Torun, "Tulpar Derneği olarak, yanımızda hissettiğimiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, şehitlerimizin hatırasına ve toplumsal dayanışmaya verdiği kıymetli katkılarından ötürü en içten şükranlarımızı sunuyorum. Varlığı bizlere güç, desteği milletimize umut veriyor" şeklinde konuştu.
  • Torun, "Vatandaşlarımızla bu manevi atmosferde bir araya gelmek, birlik ve beraberlik ruhumuzu daha da kuvvetlendiriyor. Emeği geçen tüm gönüllülerimize, destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
  • Etkinliğe çok sayıda vatandaş katılarak hem aşurelerini aldı hem de şehitlerimiz için dualar etti.


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