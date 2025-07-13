3 bin kişiye imece usulü aşure dağıtıldı!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde vatandaşların imece usulüyle hazırladığı aşure, 3 bin kişiye dağıtıldı. Müren Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, hazırlıklara sabahın erken saatlerinde başlandı. Cami avlusuna kazanlar kurularak, gönüllü vatandaşlardan toplanan ürünlerle aşure pişirildi. Bu etkinlik, hem mahalle halkı hem de çevre köylerden gelen misafirler için anlamlı bir buluşma noktası oldu.

Etkinliğin Detayları

Ortak dayanışmanın simgesi olan aşureler, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından mahalle halkına ve çevre köylerden gelen misafirlere ikram edildi.

olan aşureler, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından mahalle halkına ve çevre köylerden gelen misafirlere ikram edildi. Etkinlikle hem imece kültürünün yaşatılması hem de komşuluk ilişkilerinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

Mahalle Muhtarının Açıklamaları

Müren Mahalle Muhtarı Mustafa Gürman, aşure geleneğinin mahalle halkının destekleriyle yapıldığını belirtti. Gürman, imece usulü aşure etkinliğinin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayarak, "Mahalle nüfusumuz yazın daha kalabalık oluyor. Önemli bir etkinlik." dedi.

Mahalle Sakinlerinin Görüşleri

Mahalle sakinlerinden Kemal Özkan ise aşurenin asırlardır süregelen paylaşma geleneğinin simgesi olduğunu vurgulayarak, vatandaşların birliktelik örneği sergilediğini ifade etti.



