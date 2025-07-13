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3 bin kişiye imece usulü aşure dağıtıldı!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen geleneksel aşure etkinliğinde, gönüllüler tarafından hazırlanan aşureler 3 bin kişiye ikram edildi. Bu anlamlı buluşmada hem imece kültürü yaşatıldı hem de mahalle halkı ile çevre köylerden gelen misafirler arasında dayanışma ve birlik duygusu pekiştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 16:19, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 16:22
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3 bin kişiye imece usulü aşure dağıtıldı!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde vatandaşların imece usulüyle hazırladığı aşure, 3 bin kişiye dağıtıldı. Müren Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, hazırlıklara sabahın erken saatlerinde başlandı. Cami avlusuna kazanlar kurularak, gönüllü vatandaşlardan toplanan ürünlerle aşure pişirildi. Bu etkinlik, hem mahalle halkı hem de çevre köylerden gelen misafirler için anlamlı bir buluşma noktası oldu.

Etkinliğin Detayları

  • Ortak dayanışmanın simgesi olan aşureler, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından mahalle halkına ve çevre köylerden gelen misafirlere ikram edildi.
  • Etkinlikle hem imece kültürünün yaşatılması hem de komşuluk ilişkilerinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

Mahalle Muhtarının Açıklamaları

Müren Mahalle Muhtarı Mustafa Gürman, aşure geleneğinin mahalle halkının destekleriyle yapıldığını belirtti. Gürman, imece usulü aşure etkinliğinin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayarak, "Mahalle nüfusumuz yazın daha kalabalık oluyor. Önemli bir etkinlik." dedi.

Mahalle Sakinlerinin Görüşleri

Mahalle sakinlerinden Kemal Özkan ise aşurenin asırlardır süregelen paylaşma geleneğinin simgesi olduğunu vurgulayarak, vatandaşların birliktelik örneği sergilediğini ifade etti.


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