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Seyhan nehri'nde boğulan uzman çavuş gözyaşlarıyla uğurlandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yüzmek için Seyhan Nehri'ne giren uzman çavuş Musa Çal, boğularak hayatını kaybetti. Cenazesi defnedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 16:29, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 16:32
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Seyhan nehri'nde boğulan uzman çavuş gözyaşlarıyla uğurlandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaşanan üzücü olayda, yüzmek için Seyhan Nehri'ne giren uzman çavuş Musa Çal boğularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından yapılan arama çalışmaları sonucunda, Otluk Mahallesi yakınlarında dün cansız bedeni bulunan Musa Çal'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri

  • Çal'ın cenazesi, jandarma merasim mangasının omuzlarında Otluk Mezarlığı'na götürüldü.
  • Törene, Çal'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
  • Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından, Musa Çal'ın cenazesi toprağa verildi.

Olayın Detayları

Uzman çavuş Musa Çal'ın, iznini memleketinde geçirdiği ve yüzmek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğulduğu öğrenildi. Bu acı olay, hem ailesini hem de ilçedeki vatandaşları derinden üzdü.

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