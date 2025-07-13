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İzmir'de avukata şiddet iddiası! Valilikten açıklama

İzmir'de aranan bir şüphelinin yakalanması sırasında avukat Beliz Han'ın polis şiddetine uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı. Valilik, olayın yasal süreç çerçevesinde takip edildiğini açıkladı. Operasyon sırasında ekip araçlarına saldırı ve kamu malına zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 16:39, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 16:41
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İzmir'de avukata şiddet iddiası! Valilikten açıklama

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, baro avukatlarından Beliz Han'ın polis ekiplerinin orantısız şiddetine uğradığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine İzmir Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Olay, 11 Temmuz Cuma günü Konak ilçesi Ege Mahallesi'nde gerçekleşti. Polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yaşanan gelişmeler ve olayın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Olayın Detayları

Avukat Beliz Han, müvekkilinin evinin önünde polis ekipleri tarafından sözlü ve fiziksel şiddete uğradığını iddia etti. Han'ın aldığı darp raporuyla şikayetçi olacağı bildirildi. İzmir Valiliği ise olayın detaylarını şu şekilde açıkladı:

  • Konak ilçesi Ege Mahallesi 1517 Sokak'ta, aranması olan bir şüphelinin saklandığı bilgisi üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti.
  • Cumhuriyet Savcılığı'nın kararı doğrultusunda ikamette arama yapıldı.
  • Yapılan sorgulamada, hakkında "Silahla Tehdit", "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması", "Ruhsatsız Silah ve Mermi Bulundurma", "Suç Eşyasının Satın Alınması" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" gibi suçlardan toplamda 6 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Ekiplere Saldırı ve Araçlara Zarar

Şüpheli N.Ö.'nün mahalleden çıkarılması sırasında bazı vatandaşların güvenlik güçlerine mukavemette bulunduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Görevli ekiplere saldırıda bulunuldu.
  • Bir ekip aracının camı taşla kırıldı.
  • Diğer bir aracın lastiği ise kesici aletle zarar gördü.

Olayla ilgili olarak "Kamu malına zarar verme" suçundan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Cezaevine Teslim Edildi

Gözaltına alınan N.Ö., işlemlerinin ardından 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü cezaevine teslim edildi. İzmir Valiliği, olayın yasal süreç çerçevesinde takip edildiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.


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