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AGS ve ÖABT: Soru ve Cevap anahtarları yayımlandı

2025-AGS ve 2025-ÖABT: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 18:34, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 18:36
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AGS ve ÖABT: Soru ve Cevap anahtarları yayımlandı

2025-AGS ve 2025-ÖABT sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı.

13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u erişime açılmıştır.

Adaylar, sınav sorularının tamamına belirli bir süre boyunca ulaşabileceklerdir.

Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına Erişim

  • Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 13 Temmuz 2025 saat 18.20'den itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile 10 gün süreyle erişebilecektir.
  • Temel Soru Kitapçıklarının görüntüleme süreci 23 Temmuz 2025 saat 23.59'da sona erecektir.

Telif Hakları ve Kullanım Koşulları

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2025-AGS ve 2025-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)


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