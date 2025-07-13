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Sapanca Gölü alarm veriyor: 60 Milyon metreküp su kayboldu

Sakarya'nın en büyük içme suyu kaynağı Sapanca Gölü, son iki yılda 2 metre sığlaştı. SASKİ, gölde yaşanan 60 milyon metreküplük kayıp için seferberlik başlattı. Kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı, şehrin geleceğini tehdit ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 18:43, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 18:45
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Sapanca Gölü alarm veriyor: 60 Milyon metreküp su kayboldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 Temmuz ayında 32,26 metre olan göl seviyesi, iki yıl içinde 2 metre 6 santim azaldı. Bu önemli düşüş, bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yaşanan kaybın kentin yaklaşık bir yıllık su tüketimine eş değer olduğunu belirterek, su tasarruflu ve bilinçli tüketim seferberliği başlattı.

Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Alarm Veriyor

Sapanca Gölü, kentin en büyük içme suyu kaynağı olarak öne çıkıyor. Son yıllarda yaz mevsiminin son aylarında ortaya çıkan kuraklık tehdidi, beklenen yağışların gelmemesi ve suyun bilinçsiz kullanımı nedeniyle gölün kıyı kesimlerinde 15 ila 20 metre arasında çekilmeler yaşandı.

SASKİ'den Tasarruf Çağrısı

  • Sapanca Gölü, Türkiye'nin sayılı içilebilir su kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.
  • Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi, gölde ciddi kayıplara yol açıyor.
  • Son iki yılda yaşanan 2 metre 6 santimlik su kaybı, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.
  • Bu kayıp, şehrin ortalama bir yıllık su tüketimini karşılayabilecek büyüklükte.
  • 60 milyon metreküp su kaybı yaşandı.
  • Tasarruflu kullanım bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülüyor.
  • Sondaj yönetimiyle alternatif su kaynakları devreye alınıyor.

Bilinçli Su Kullanımı Hayati Önem Taşıyor

Kayıp her bir damla su, şehrin gelecekteki su ihtiyacı üzerinde tehdit oluşturuyor. Tasarruflu ve bilinçli kullanım ile Sapanca Gölü'nün korunması için tüm vatandaşların duyarlı olması gerekiyor. Hep birlikte hareket ederek gölün geleceğine sahip çıkmak büyük önem taşıyor.


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