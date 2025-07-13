Kırklareli'nde kaza! Otomobil tırın altına girdi

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin tırın altına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Kazanın ardından ekipler hızla olay yerine sevk edildi ve yaralılar kurtarıldı.

Kaza Anı ve Müdahale

K RA 4313 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tıra arkadan çarptı.

yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi ve araçta bulunan 2 kişi sıkıştı.

sıkıştı. İhbar üzerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Jandarma otoyol trafik ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaralıların Kurtarılması ve Sağlık Durumu

Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan 2 kişi , itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla İlgili Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın nedeni araştırılıyor.



