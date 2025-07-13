Kırklareli'nde kaza! Otomobil tırın altına girdi
Kırklareli'nde meydana gelen korkunç kazada, otomobil tırın altına girdi ve 2 kişi araçta sıkıştı. Kurtarma çalışmaları nefes kesti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 19:00, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 19:01
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin tırın altına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Kazanın ardından ekipler hızla olay yerine sevk edildi ve yaralılar kurtarıldı.
Kaza Anı ve Müdahale
- K RA 4313 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tıra arkadan çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi ve araçta bulunan 2 kişi sıkıştı.
- İhbar üzerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
- Jandarma otoyol trafik ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.
- İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.
Yaralıların Kurtarılması ve Sağlık Durumu
- Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
- Yaralılara ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.
- Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla İlgili Soruşturma
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın nedeni araştırılıyor.