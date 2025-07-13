Dev Türk bayrağı sınav yerini kapattı! Binayı bulamadılar

Antalya'da bu yıl ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na katılan bazı adaylar, 3 dakika geç kalınca içeri alınmadı.

Ancak adaylar, asılan dev Türk bayrağının tabelayı kapatması nedeniyle sınava girecekleri binayı bulamadıklarını belirttiklerinde, yapılan kontrol sonucunda içeri alındılar. Bu olay, sınav günü yaşanan aksaklıkların ve adayların yaşadığı mağduriyetin dikkat çekici bir örneği oldu.

Alanya'da Sınav Günü Yaşananlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan MEB-AGS 'nin ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) gerçekleştirildi.

Başkanlığınca ilk kez uygulanan 'nin ikinci oturumu olan gerçekleştirildi. Sınav, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 103 sınav merkezinde , bin 35 bina ve 18 bin 90 salonda düzenlendi.

ve dahil olmak üzere , ve düzenlendi. Sınavın ilk oturumu sabah saat 10.15'te başladı ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

başladı ve adaylar saat sınav binalarına alınmadı. Kestel Mahallesi'ndeki Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALTSO) Turizm Meslek Yüksek Okulu'nda, 3 dakika ile sınavı kaçıran adaylar kapıların kapandığını görünce hayal kırıklığı yaşadı.

Sınav Merkezini Bulamama Sorunu

Bazı adaylar, binaya asılan dev Türk bayrağı nedeniyle tabelanın kapanmasından dolayı sınav merkezini bulmakta zorlandı.

Bir vatandaş, "Bayrak ismi kapatıyor, kimse göremiyor. Yarım saattir etrafta binayı arıyorlar. Yazık günah değil mi, yapacak bir şey yok diyorsunuz da bayrak okulun ismini kapatmış. Yarım saattir millet binanın etrafında burayı arıyor. Adamların suçu ne" diyerek durumu ifade etti.

Yapılan kontrolde bayrağın tabelayı kapattığı tespit edildi ve görevlilerce yapılan değerlendirme sonucunda sınava 3 dakika geciken 4 aday içeri alınarak sınava katıldı.



