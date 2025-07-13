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Edirne'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

Edirne Keşan'da çıkan orman yangını hızla büyüyor. Havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgeyi yoğun duman sardı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 19:21, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 19:23
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Edirne'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesi arasında bulunan Susamdere mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangının, biçilmiş buğday tarlasından başladığı ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçradığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve yangına müdahale hızla başlatıldı.

Yangına Müdahale Çalışmaları

  • Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.
  • İtfaiye ve AFAD ekipleri de yangına müdahale ediyor.
  • Kara ekiplerinin yanı sıra, havadan 2 uçak ve 2 helikopter ile söndürme çalışmaları sürüyor.
  • Çevre illerden de çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
  • Köy halkı, yangınla mücadeleye traktörleriyle katılıyor.
  • Bazı vatandaşlar yangın bölgesine su taşırken, bazıları da alevlerin yayılmasını önlemek için ekiplere destek veriyor.

Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


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