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Seçmen eğilimi değişiyor

CHP yüzde 32,5 oy oranıyla zirveye yerleşirken, AK Parti yüzde 30,2 ile ikinci sırada kaldı. Dört parti barajı geçti, siyasi tablo değişiyor.

Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 19:55, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 19:58
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Seçmen eğilimi değişiyor

Piar Araştırma'nın 7-9 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde ve 3.160 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son anket sonuçları, siyasi arenada dikkat çekici gelişmeleri ortaya koydu.

CHP, yüzde 32,5 oy oranı ile birinci parti olurken, AK Parti ise yüzde 30,2 ile ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlar, siyasi liderlerin açıklamaları ve erken seçim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Anket Sonuçları ve Partilerin Oy Oranları

  • CHP: %32,5
  • AKP: %30,2
  • MHP: %8,6
  • DEM Parti: %7,7
  • Zafer Partisi: %5,1
  • İYİ Parti: %4,6
  • YRP: %3,8
  • YMP: %1,5
  • SP: %1,4
  • TİP: %1,2
  • DEVA: %0,8
  • Diğer: %2,6

Dört Parti Barajı Geçti

Anket sonuçlarına göre, dört parti barajı geçti. Özellikle Zafer Partisi'nin oy oranı dikkat çekti. Bu tablo, siyasi dengelerin değişebileceğine işaret ediyor.

Siyasi Liderlerin Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anket sonuçlarını açıklayarak erken seçim çağrısı yaptı. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.


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