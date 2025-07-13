Kardeşini ve yakınını kurtarmak isteyen genç nehirde kayboldu

Diyarbakır'da serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren bir grup arasında yaşanan üzücü olayda, boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmaya çalışan bir genç akıntıya kapılarak kayboldu. Olay, Merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Kesikağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Baba T.A., oğulları Ö.A., Ü.A. ve bir yakınlarıyla birlikte nehir kenarına gitmişti. Bir süre sonra serinlemek için suya giren Ü.A. ile yakınları suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden baba T.A. ve oğlu Ö.A. hemen suya atladı.

Olayın Gelişimi

Çevredekilerin yardımıyla Ü.A. ve yakını sudan çıkarıldı.

ve yakını sudan çıkarıldı. Ö.A. ise akıntıya kapılarak kayboldu.

ise akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık , AFAD , jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

, , jandarma ve 'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişiler, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

'ne kaldırıldı. Ekipler, kaybolan Ö.A.'nın bulunması için nehir ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Ailelerin Bekleyişi Sürüyor

Baba T.A. ile gencin yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor. Olay yerinde ekiplerin arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.



