DMM'den Galata Kulesi videosuna İlişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Galata Kulesi'nde çekilen bir videoya ilişkin bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan yorum ve iddiaların, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu bildirmiştir. Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Galata Kulesi'nde, yapının tarihiyle ilgili bilgilere farklı dillerde rehberlik yapabilen personel ve QR kod destekli dijital sistemler aracılığıyla kolayca erişilebilmektedir. Bu sayede ziyaretçiler, doğru ve güncel bilgilere ulaşabilmektedir.

Galata Kulesi'ndeki Video Hakkında Açıklama

Videoda yer alan kişiler güvenlik görevlisidir .

. Güvenlik görevlilerinin temel görevi, ziyaretçi güvenliğini sağlamak ve yönlendirme desteği sunmaktır.

Tarihi bilgi aktarmak bu personelin sorumluluğu değildir.

Sadece belli bir ana ait görüntüler üzerinden oluşturulan olumsuz algılar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kültürel ve Turistik Değerlere Dikkat

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