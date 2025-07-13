Şile Belediye Başkanı'na tutuklama talebi
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 21:41, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 22:11
Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanma, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını kapsıyor.
Soruşturmanın Detayları
- Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
- Belediye Başkanı Kabadayı dahil 6 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
- Savcılık, 5 şüpheli için tutuklama, 1 şüpheli için ise adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep etti.
- Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.
Soruşturmanın Kapsamı
Soruşturma kapsamında, örgüt kurma, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçları inceleniyor. Şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor ve gelişmeler yakından takip ediliyor.