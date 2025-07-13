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2 yaşındaki bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Karaman Gevher Hatun Mahallesi'nde meydana gelen trajik olayda, 2 yaşındaki Miraç Taşer henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi ve cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 22:18, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 22:19
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2 yaşındaki bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Karaman'da yaşanan üzücü bir olayda, 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Olay, Gevher Hatun Mahallesi 1822. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, Miraç Taşer (2) isimli bebek, apartmanın 5'inci katındaki pencereden zemine düştü.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Olayın Detayları

  • Bebeğin, apartmanın 5'inci katındaki pencereden düştüğü bildirildi.
  • Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Miraç Taşer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
  • Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililerden Açıklama

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, düşme nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Aile ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşarken, yetkililer olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.


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