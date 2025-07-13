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2 çocuk annesi kadın bıçaklanarak öldürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tartıştığı eşi tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 23:05, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 23:07
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2 çocuk annesi kadın bıçaklanarak öldürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, tartıştığı eşi tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 19.30 sıralarında Samanköy Konteyner Kent'te meydana geldi. Bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan çiftin tartışması büyüyerek trajik bir sonuca yol açtı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Olayın Detayları

  • Ö.Y., eşi Eylem Yeşilkaya ile tartıştıktan sonra, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.
  • Ağır yaralanan kadın, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak buldu.
  • Bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Ö.Y.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor


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