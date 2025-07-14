15 Temmuz Demokrasi Treni Ankara'dan Seferlerine Başlıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya ve Karaman hatları üzerinde 2 ay boyunca sefer yapacak. İlk seferini bugün saat 10.55'te Ankara'dan başlatacak olan tren, "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla hazırlandı ve 30 Eylül'e kadar yolculuklarına devam edecek.

409 yolcu kapasitesine sahip olan tren, bu süreçte yaklaşık 90 bin kilometre yol kat edecek ve toplamda 100 binden fazla yolcu taşıması hedefleniyor.

Trenin Uğrayacağı İller