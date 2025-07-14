Malatya'da Yolcu Otobüsü Akaryakıt İstasyonuna Girdi
Malatya-Sivas yolunda yolcu otobüsü akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada 8 kişi yaralandı, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 07:42, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 07:43
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne girdi. Olay, saat 02.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde gerçekleşti. Zonguldak'tan Batman'a gitmekte olan ve içinde 26 yolcu ile 3 mürettebat bulunan S.D. (52) yönetimindeki otobüs, kontrolden çıkarak istasyona daldı. Kazada can pazarı yaşanırken, çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın Detayları
- Otobüs, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına girdi.
- Kazada 8 kişi yaralandı.
- Olay yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.