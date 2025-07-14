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İstanbul Valiliği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Yemek Düzenledi

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit yakınları ve gaziler için anlamlı bir yemek programı düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 08:00, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 09:07
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İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna özel bir yemek düzenledi. Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde, Sirkeci'deki Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa katılan Vali Gül, davete teşrif eden tüm şehit ailelerine, gazilere ve yakınlarına teşekkür etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aile ortamında bir araya gelerek, 9 yıl önce yaşanan olayları kısaca hatırladıklarını belirten Gül, tekrar görüşmek için bir vesile oluşturduklarını ifade etti.

15 Temmuz'un Anlamı ve Önemi

Vali Gül, 15 Temmuz'un sadece demokrasiye bir müdahale ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış bir grubun darbe girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. "15 Temmuz, Türkiye'yi işgalle karşı karşıya getirme operasyonunun bir parçası." diyen Gül, dünyadaki ve yakın coğrafyadaki gelişmelerin ardından olayların daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Milletin Direnişi ve Birlik Mesajı

Vali Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti, milletimizin feraseti, duası, daha da önemlisi Allah'ın takdiri" ifadeleriyle o gece yaşanan direnişi anlattı. Allah'ın takdiriyle milletin devleti uçurumun kenarından aldığını vurgulayan Gül, 85 milyon vatandaşın şehit olma ve gazi olma amacıyla kendini sokaklara attığını söyledi.

Birlik ve Mücadele Vurgusu

  • Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere devletin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin sürdüğünü belirtti.
  • "Birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daha da güçlendirelim." diyerek iç cephenin sağlamlaştırılması gerektiğini ifade etti.
  • Şehitlerin emanetine sonsuza kadar sahip çıkacaklarını vurguladı.

15 Temmuz Derneği Başkanı'nın Mesajı

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, dünyanın hiçbir yerinde elinde silah olmadan tankların ve topların üzerine göğsünü açarak giden bir milletin bulunamayacağını belirtti. "Kimdir bu millet? Türk milletidir." diyerek, bu milletin bir ferdi olmanın bir şans ve onur olduğunu söyledi. Ecdadın mirasını gelecek kuşaklara en güzel şekilde aktarmak için çalışacaklarını ifade etti.

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