FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
LGS Tercih Süreci Başladı
LGS Tercih Süreci Başladı
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
Reklam Kurulu 2025'in İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesti
Reklam Kurulu 2025'in İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesti
CHP'li Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 yönetici tutuklandı
CHP'li Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 yönetici tutuklandı
Kartla harcamada rekor artış, gerçek talebi yansıtmıyor
Kartla harcamada rekor artış, gerçek talebi yansıtmıyor
İstanbul Valiliği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Yemek Düzenledi
İstanbul Valiliği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Yemek Düzenledi
Malatya'da Yolcu Otobüsü Akaryakıt İstasyonuna Girdi
Malatya'da Yolcu Otobüsü Akaryakıt İstasyonuna Girdi
15 Temmuz Demokrasi Treni Ankara'dan Seferlerine Başlıyor
15 Temmuz Demokrasi Treni Ankara'dan Seferlerine Başlıyor
Yeni hafta aşırı sıcaklarla geliyor
Yeni hafta aşırı sıcaklarla geliyor
Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu
Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu
Şile Belediye Başkanı'na tutuklama talebi
Şile Belediye Başkanı'na tutuklama talebi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
AGS ve ÖABT: Soru ve Cevap anahtarları yayımlandı
AGS ve ÖABT: Soru ve Cevap anahtarları yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor
Ankara'daki yangın elektrik tesisatından çıktı: Müteahhit gözaltında
Ankara'daki yangın elektrik tesisatından çıktı: Müteahhit gözaltında
Akademi Giriş Sınavı tamamlandı
Akademi Giriş Sınavı tamamlandı
Bot hesaplar toplumu nasıl yönlendiriyor?
Bot hesaplar toplumu nasıl yönlendiriyor?
İstanbul'da ekmeğe zam
İstanbul'da ekmeğe zam
HSK 1. Daire Başkanı Kuloğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
HSK 1. Daire Başkanı Kuloğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Turizmde Tarihi Zirve: Antalya'ya Bir Günde 100 Bin Yabancı!
Turizmde Tarihi Zirve: Antalya'ya Bir Günde 100 Bin Yabancı!
Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına soruşturma
Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına soruşturma
Organik Ürün Sahteciliğine Son! Yeni Dönem Başlıyor
Organik Ürün Sahteciliğine Son! Yeni Dönem Başlıyor
Ak Partili Çelik: TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu kurulacak
Ak Partili Çelik: TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu kurulacak
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

CHP'li Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 yönetici tutuklandı

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 09:00, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 10:40
Yazdır

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.

Hakimlik, diğer şüpheli Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber