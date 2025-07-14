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Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaparak küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları gerekçesiyle 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 09:31, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 09:32
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Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Atlantis Yatırım Holding AŞ hisselerinde manipülasyon yaptığı belirlenen 8 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında zanlılar hakkında arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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