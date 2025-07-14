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DEM Heyeti Bahçeli ve Özel ile Görüşecek

PKK'nın silah bırakmasının ardından DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 09:42, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 09:43
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DEM Heyeti Bahçeli ve Özel ile Görüşecek

DEM Parti, PKK'nın silah bırakmasının ardından siyasi parti ziyaretlerine başlıyor. Bu kapsamda DEM heyeti, ilk olarak çarşamba günü saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ardından, perşembe günü saat 13.00'te ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelecek. Bu ziyaretler, DEM Parti'nin siyasi arenada yeni bir döneme girişinin önemli adımları olarak değerlendiriliyor.

Siyasi Parti Ziyaretlerinin Takvimi

  • Çarşamba günü saat 16.00: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyareti
  • Perşembe günü saat 13.00: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyareti

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