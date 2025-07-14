DEM Heyeti Bahçeli ve Özel ile Görüşecek

DEM Parti, PKK'nın silah bırakmasının ardından siyasi parti ziyaretlerine başlıyor. Bu kapsamda DEM heyeti, ilk olarak çarşamba günü saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ardından, perşembe günü saat 13.00'te ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelecek. Bu ziyaretler, DEM Parti'nin siyasi arenada yeni bir döneme girişinin önemli adımları olarak değerlendiriliyor.

Siyasi Parti Ziyaretlerinin Takvimi