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AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı

Asgari ücret ile memur maaşı arasındaki farkın kapatılması için 6 ayda bir zam önerisi gündeme geldi. Hobi bahçeleri ve yerel sorunlar da tartışıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 09:46, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 09:47
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AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı

Vekiller, asgari ücret ve memur maaşı arasındaki makasın açıldığına dikkat çekti ve "Asgari ücrete de 6 ayda bir zam yapılmalı" tavsiyesinde bulundu. Yüksek ev kiraları ve fahiş fiyatların cep yaktığı ifade edilirken, vatandaşı rahatlatacak acil çözüm istendi.

Ekonomi Gündeminin Ön Planda Olduğu Kamp

Kızılcahamam'da üç günlük kampını tamamlayan AK Parti'de 'ortak akıl' oturumlarında kabine üyelerine en çok soru, öneri ve eleştiri ekonomiden geldi. Edinilen bilgilere göre, bazı milletvekilleri asgari ücret ve memur maaşı arasındaki makasın açıldığını, bu makasın bir an önce kapatılması gerektiğini, asgari ücretin de memur maaşı gibi 6 ayda bir zam alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. İlk kez farklı bir formatta düzenlenen kampta, yüksek ev kiraları, enflasyon ve fahiş fiyatlardan da dert yanıldı.

Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi

Asgari ücrete 'çifte' zam talebi AK Partili vekiller tarafından kabineye iletildi ve asgari ücretin memur maaşı gibi yılda iki kez artırılması önerildi.

Hobi Bahçelerine Statü Çalışması

Son dönemde valiliklerin yıkım kararı verdiği kaçak hobi bahçeleri meselesi de sıcak başlıklar arasındaydı. Vatandaşın kira ve ev fiyatlarının yükseldiği dönemde alternatif olarak hobi bahçesine yöneldiği belirtilerek, tarım arazilerinin işgali gerekçesiyle bu bahçelerin yıkılmasının siyaseten partiye zarar verdiğine dikkat çekildi. Toplantıda bu tür girişimlere göz yumulduğunda kanun dışına çıkılmış olunduğu, yıkılmasının ayrı bir zarar, yıkılmamasının ise farklı bir zarar verdiği vurgulandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hangi bölgelerin tarım arazisi olarak kalacağı ve hangi bölgelere statü kazandırılacağına ilişkin çalışma başlattığı, önümüzdeki günlerde hobi bahçelerine statü kazandırılmasının masada olacağı kaydedildi.

Lokal Meseleler de Gündemde

Kamptaki katılımcılar, kendi bölgelerindeki sorunları da dile getirdi. Tarım, enerji, ulaştırma, çevre ile ilgili sıkıntılar kabine üyelerine iletildi.

  • Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu kuraklık ve elektrik sorunu için çözüm istendi.
  • Sakarya'da yapılması planlanan hızlı tren hattının geciktiğine dikkat çekildi.

Çeşitli tavsiyelerin de not alındığı kampta yapılan oturumlardan elde edilen verilerle büyük bir veri seti hazırlanıyor. Bu setle AK Parti'nin öncelikli olarak masaya yatıracağı sorunların çözümünde daha hızlı yol almasının önü açılmış olacak.

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