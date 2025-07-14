MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Başvuruları Başladı

MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 22. dönem eğitimleri ekim ayında başlayacak olup, başvuru süreci 31 Ağustos'ta sona erecektir. Bu program, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Katılımcılar, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birçok farklı disiplinde ders alacaklardır. Eğitimler, alanında uzman akademisyenler tarafından verilecektir.

Eğitime Katılım Şartları

Lisans mezunu olmak,

olmak, 23-40 yaş aralığında bulunmak,

bulunmak, Tercihen yabancı dil bilmek

Başvurular, 14 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illerinden ve meslek gruplarından seçilecek 40 öğrenciyi belirleyecektir.

Eğitim Programı ve Süreç

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açılış dersiyle başlayacak programda eğitimler 11 hafta sürecektir. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde, Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz'ün isimlerini taşıyan sınıflarda gerçekleştirilecektir.

Başvuru Süreci

Başvurular, " www.mhp.org.tr " internet adresi üzerinden Siyaset ve Liderlik Okulu sayfasına girilerek yapılacaktır.

" internet adresi üzerinden Siyaset ve Liderlik Okulu sayfasına girilerek yapılacaktır. Başvuru formu dışında istenen belgelerin 31 Ağustos'a kadar elden teslim edilmesi veya MHP Genel Merkezi, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörlüğü, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, No:128, Balgat/Ankara adresine kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

Mülakata çağrılması uygun bulunan başvuru sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır. Mülakatlar, 8-9-10 Eylül 2025'te MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.