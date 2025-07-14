Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 335 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 330 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 348 bin lira seviyeleri görüldü.

Haftanın ilk işlem gününün sonunda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 artışla 4 milyon 335 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 310 bin liradan tamamlamıştı.

Altın Piyasasında İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 973 milyon 386 bin 606,19 lira, işlem miktarı ise 224,87 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 605 milyon 80 bin 716,93 lira oldu.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Atanur Kuyumculuk

Zirve Değerli Madenler

NMGlobal Kıymetli Madenler

Destek Yatırım Bankası

Cıtak Yetkili Müessese

Bugünkü İşlemlere İlişkin Veriler

Önceki Kapanış: 4.310.000 TL / 3.345,05 Dolar/Ons

4.310.000 TL / 3.345,05 Dolar/Ons En Düşük: 4.330.000 TL / 3.360,00 Dolar/Ons

4.330.000 TL / 3.360,00 Dolar/Ons En Yüksek: 4.348.000 TL / 3.368,00 Dolar/Ons

4.348.000 TL / 3.368,00 Dolar/Ons Kapanış: 4.335.000 TL / 3.360,00 Dolar/Ons

4.335.000 TL / 3.360,00 Dolar/Ons Ağırlıklı Ortalama: 4.339.207,02 TL / 3.361,50 Dolar/Ons

4.339.207,02 TL / 3.361,50 Dolar/Ons Toplam İşlem Hacmi (TL): 973.386.606,19

973.386.606,19 Toplam İşlem Miktarı (Kg): 224,87

224,87 Toplam İşlem Adedi: 22



