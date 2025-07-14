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FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 9 yılda yürütülen operasyonlarda on binlerce şüpheli gözaltına alındı, binlercesi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 11:24, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 11:40
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FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Bu süreçte, başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere Türkiye genelindeki savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalarda, polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan toplam 390 bin 354 şüpheliden 113 bin 837'si tutuklandı. Hükümeti devirmek amacıyla yapılan ve 253 şehit verilen bu hain darbe girişimi sonrası, devlete sızan teröristlerin açığa çıkarılması ve adalete teslim edilmesi için büyük bir mücadele yürütüldü.

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sonrası

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızan FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği darbe girişiminde 63 polis, 6 asker ve 184 sivil şehit oldu. O gece 286 polis, 47 asker, 2 bin 407 sivil yaralanırken, 34 darbeci ölü, 49 darbeci ise yaralı olarak ele geçirildi.

Soruşturmalar ve Gözaltılar

  • 390 bin 354 şüpheli gözaltına alındı.
  • 113 bin 837 kişi tutuklandı.
  • 31 bin 847 zanlı firar etti.
  • 118 bin 814 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
  • 153 bin 429 kişi serbest bırakıldı.

Tutuklananların Meslek Gruplarına Göre Dağılımı

  • 15 bin 32 polis
  • 191 general
  • 8 bin 81 subay
  • 13 bin 599 diğer görevlerdeki asker
  • 2 bin 305 hakim
  • 938 savcı
  • 24 vali
  • 93 vali yardımcısı
  • 19 mülkiye müfettişi
  • 174 kaymakam
  • 64 bin 793 diğer meslek grupları

Büfe ve Ankesör Operasyonları

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın, FETÖ'nün mahrem yapılanmasının büfe ve ankesör hatlarıyla yürüttüğü örgütsel iletişim yönteminin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 28 bin 403 zanlının yakalanmasına yönelik 1923 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, 25 bin 993 şüpheli gözaltına alındı, bunların 9 bin 125'i tutuklandı, 14 bin 26'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Pişmanlık Hükümleri ve Firari Şüpheliler

  • 9 bin 550 zanlı, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında "itirafçı" oldu.
  • 2 bin 410 şüpheli ise firar etti.

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