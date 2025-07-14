YÖK'TEN e-TEP Hakkında Önemli Karar!

Bilindiği üzere, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan Dört Beceri Temelli Yabancı Dil Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP) sınavının ilki 19 Temmuz 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara'da 400, İstanbul'da 200, İzmir'de 50 ve Adana'da 100 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu sınavla ilgili olarak Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 10 Temmuz 2025 tarihli toplantısında,

-Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda,

-Doçentlik başvurularında,

-Doktor öğretim üyesi, doçentlik ve profesörlük kadrolarına başvurularda,

-Yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrencilik başvurularında,

-Yabancı dilde eğitim öğretim yapılacak programlara başvurularda,

Geçerli olmasına karar verilmiştir.

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