Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybederek 10.225,48 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 132,98 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi 88,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,52, holding endeksi ise yüzde 0,94 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise bankacılık sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarife tehditlerinin ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceğine yönelik endişeler artarken, endeks bankacılık sektörü öncülüğünde satış ağırlıklı bir seyirle günü tamamladı.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Görünüm

Analistler, yarın yurt içinde piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 seviyeleri destek, 10.300 ve 10.400 puan ise direnç konumunda bulunuyor.



