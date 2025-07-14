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Yeşilay'ın danışma hattına başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) danışma hattına gelen çağrı sayısı 1 milyon 417 bin 380'e ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 13:31, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 13:29
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Yeşilay'ın danışma hattına başvuru sayısı 1,5 milyona yaklaştı

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamada, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıklarıyla eş zamanlı ve bütüncül şekilde mücadele eden Yeşilay'ın, bilim temelli önleme, rehabilitasyon ve savunuculuk çalışmalarını bir arada yürüttüğü belirtildi.

Yeşilay'ın her türlü bağımlılıkla mücadele için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"120 şube, 105 YEDAM, 65 ülke Yeşilay'ı ve 3 Rehabilitasyon Merkezi ile faaliyet gösteren Yeşilay, toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlıyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de hizmet veren YEDAM, kişiye özel ve gizliliğe dayalı modeliyle danışanlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek imkanı tanıyor. YEDAM'da görevli uzman psikologlar, bağımlılıklarla mücadele eden kişilerle terapi süreçlerini yürütüyor. Sosyal hizmet uzmanları ise danışanların sosyal hayata yeniden katılımı için rehberlik ediyor. Eğitim, istihdam ve atölye çalışmaları gibi alanlarda yönlendirmeler yapılıyor; böylece kişiler hayatlarına yeniden sağlıklı bir şekilde entegre olabiliyor."

Açıklamada, YEDAM Danışma Hattı'na ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Bugüne kadar YEDAM Danışma Hattı'na 1 milyon 417 bin 380 çağrı ulaştı. 82 bin 91 kişi ilk başvurudan yararlandı, 409 bin 496 bireysel görüşme gerçekleştirildi. 158 bin 720 kişiye sosyal destek sağlandı. Bu kapsamda yalnızca bireyler değil, aileleri de desteklenerek toplumsal iyileşmeye katkı sunuldu. YEDAM, 115 numaralı telefon hattı aracılığıyla, bağımlılık riski taşıyan kişiler, yakınları ve bu konuda bilgi arayan herkese gizli ve ücretsiz danışmanlık desteği sunuyor. Alanında uzman psikologlar tarafından yürütülen bu hizmet, kişileri yalnızca bilgilendirmekle kalmıyor; aynı zamanda alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı olan kişilerin destek alma ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmalarını ve profesyonel desteğe erişmeleri için yol gösteriyor ve teşvik ediyor. Görüşme sonrası, ihtiyacı olan kişiler için bulundukları ildeki YEDAM birimine bilgi aktarımı yapılarak randevu oluşturuluyor. YEDAM Danışma Hattı 115, bağımlılıklarla mücadelede ilk adımı atmak isteyen herkes için erişilebilir, güvenilir ve bilimsel temellere dayanan bir çözüm kapısı sunuyor."

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