Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehit Ailesine Anlamlı Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde 2 oğlu ve damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti. Kızılcahamam'da yaşayan Muzaffer Gülşen, sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, biriktirdiği bir miktar parayı Filistin'deki çocuklara ulaştırmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a paranın bağış yoluyla Filistin'deki çocuklara ulaştırılması talimatını verdi. Ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle tokalaşan Erdoğan, aile fertleriyle de bir süre sohbet etti. Şehit Lütfi Gülşen'in oğlu Metehan Gülşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapılan saldırıda babası ve iki yakınının şehadet şerbetini içtiğini, bu gururu dokuz yıldır taşıdıklarını belirtti.

Erdoğan, Kızılcahamam'da Muzaffer Gülşen'in evine gitti.

Gülşen, biriktirdiği parayı Filistinli çocuklara bağışlamak istediğini belirtti.

Erdoğan, paranın bağış yoluyla iletilmesi için talimat verdi.

Metehan Gülşen, şehit yakınlarının gururunu dile getirdi.

Ziyaretin Detayları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da ziyarette yer aldı. Ziyaret sırasında dua edildi ve şehitlerin duvarda asılı fotoğrafları görüldü. Çıkışta ise sokakta bir çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı.



