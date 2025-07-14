Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı

Eyüpsultan'da yaşanan trajik olayda, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22)'ın valiz içerisinde cesedi bulundu. Olayın ardından yapılan incelemelerde, Küçükçekmece'deki evinde Ayşe Tokyaz'ı öldürüp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen sevgilisi, eski polis C.K. (38) ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşinin zorla yanında tutulduğunu ve şiddet gördüğünü belirtti. Ayrıca, C.K.'nın 4 suç kaydı olduğu ve 2024 yılında ihraç edildiği öğrenildi.

Olayın Gelişimi

Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru C.K. ile bir süre ilişki yaşadı. C.K.'nın polislikten ihraç edildiği ve Ayşe'nin yaş farkı nedeniyle evlenmek istemediği iddia edildi.

Son Görüşme ve Alıkoyma İddiası

İddiaya göre, C.K. evlilik için Ayşe ve ailesini ikna etmeye çalıştı. Son kez görüşmek için Ayşe'yi evine çağıran C.K., genç kadını burada alıkoydu.

Cinayet ve Cesedin Bulunması

13 Temmuz'da Ayşe'nin cesedi yol kenarında bir valiz içinde bulundu. Polis araştırmalarında, Ayşe'nin evde başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, C.K.'nın cesedi valize koyduğu ve başka bir kişiyle birlikte valizi evden çıkardığı tespit edildi. C.K., cesedi Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde yeşillik alana bıraktıktan sonra gözaltına alındı.

Evin Boyanması ve Temizlik Girişimi

C.K.'nın cinayetten sonra kan lekelerini gizlemek için evi kırmızıya boyadığı, cesedi bıraktıktan sonra motosikletli bir kişiyle evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği ve kan lekelerini temizletmeye çalıştığı belirlendi. Olayla ilgili toplamda 7 kişi gözaltına alındı.

Aileden Açıklamalar

Esra Tokyaz, kardeşinin zorla yanında tutulduğunu ve şiddet gördüğünü söyledi.

Ayşe'nin tehdit edildiğini ve ailesini korumak için yanında kaldığını belirtti.

Esra Tokyaz, kardeşinin gözlerinde ve kollarında morluklar gördüğünü ifade etti.

Olay sonrası emniyete giderek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Cenaze Bilgisi

Ayşe Tokyaz'ın cenazesi Hatay Reyhanlı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.



