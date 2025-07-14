Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
LGS Tercih Süreci Başladı
LGS Tercih Süreci Başladı
AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı
AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
Reklam Kurulu 2025'in İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesti
Reklam Kurulu 2025'in İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesti
CHP'li Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 yönetici tutuklandı
CHP'li Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 yönetici tutuklandı
Kartla harcamada rekor artış, gerçek talebi yansıtmıyor
Kartla harcamada rekor artış, gerçek talebi yansıtmıyor
İstanbul Valiliği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Yemek Düzenledi
İstanbul Valiliği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Yemek Düzenledi
Malatya'da Yolcu Otobüsü Akaryakıt İstasyonuna Girdi
Malatya'da Yolcu Otobüsü Akaryakıt İstasyonuna Girdi
15 Temmuz Demokrasi Treni Ankara'dan Seferlerine Başlıyor
15 Temmuz Demokrasi Treni Ankara'dan Seferlerine Başlıyor
Yeni hafta aşırı sıcaklarla geliyor
Yeni hafta aşırı sıcaklarla geliyor
Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu
Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu
Şile Belediye Başkanı'na tutuklama talebi
Şile Belediye Başkanı'na tutuklama talebi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
AGS ve ÖABT: Soru ve Cevap anahtarları yayımlandı
AGS ve ÖABT: Soru ve Cevap anahtarları yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, valizde ölü bulundu. Eski polis sevgilisi ve 7 kişi gözaltında!

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 17:42, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 17:53
Yazdır

Eyüpsultan'da yaşanan trajik olayda, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22)'ın valiz içerisinde cesedi bulundu. Olayın ardından yapılan incelemelerde, Küçükçekmece'deki evinde Ayşe Tokyaz'ı öldürüp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen sevgilisi, eski polis C.K. (38) ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşinin zorla yanında tutulduğunu ve şiddet gördüğünü belirtti. Ayrıca, C.K.'nın 4 suç kaydı olduğu ve 2024 yılında ihraç edildiği öğrenildi.

Olayın Gelişimi

Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru C.K. ile bir süre ilişki yaşadı. C.K.'nın polislikten ihraç edildiği ve Ayşe'nin yaş farkı nedeniyle evlenmek istemediği iddia edildi.

Son Görüşme ve Alıkoyma İddiası

İddiaya göre, C.K. evlilik için Ayşe ve ailesini ikna etmeye çalıştı. Son kez görüşmek için Ayşe'yi evine çağıran C.K., genç kadını burada alıkoydu.

Cinayet ve Cesedin Bulunması

13 Temmuz'da Ayşe'nin cesedi yol kenarında bir valiz içinde bulundu. Polis araştırmalarında, Ayşe'nin evde başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, C.K.'nın cesedi valize koyduğu ve başka bir kişiyle birlikte valizi evden çıkardığı tespit edildi. C.K., cesedi Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde yeşillik alana bıraktıktan sonra gözaltına alındı.

Evin Boyanması ve Temizlik Girişimi

C.K.'nın cinayetten sonra kan lekelerini gizlemek için evi kırmızıya boyadığı, cesedi bıraktıktan sonra motosikletli bir kişiyle evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği ve kan lekelerini temizletmeye çalıştığı belirlendi. Olayla ilgili toplamda 7 kişi gözaltına alındı.

Aileden Açıklamalar

  • Esra Tokyaz, kardeşinin zorla yanında tutulduğunu ve şiddet gördüğünü söyledi.
  • Ayşe'nin tehdit edildiğini ve ailesini korumak için yanında kaldığını belirtti.
  • Esra Tokyaz, kardeşinin gözlerinde ve kollarında morluklar gördüğünü ifade etti.
  • Olay sonrası emniyete giderek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Cenaze Bilgisi

Ayşe Tokyaz'ın cenazesi Hatay Reyhanlı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber