Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Çalışma Bakanı Işıkhan, 2025'in ilk çeyreğinde 105,2 milyar TL destek sağlandığını ve güçlü istihdam hedeflediklerini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 14:43, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 14:35
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılının ilk çeyreğinde 105,2 milyar lira destek sağladıklarını belirterek, "Hedefimiz güçlü istihdam, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye" dedi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından son 2 yılda uygulanan sigorta prim teşvikleri hakkında paylaşım yaptı. Özellikle kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların işgücüne katılımlarını desteklediklerini vurguladı. Bu kapsamda, istihdamı artırmak ve ekonomiyi güçlendirmek amacıyla çeşitli teşvikler uygulanıyor.
Sigorta Prim Teşvikleri ve Destekler
- Son 2 yılda 16 sigorta prim teşviki uygulandı.
- 2024 yılında 359,8 milyar TL destek sağlandı.
- 2025 yılının ilk çeyreğinde 105,2 milyar TL destek verildi.