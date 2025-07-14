Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı" düzenlendi. Bakan Ersoy, program öncesinde müzeyi gezerek, 15 Temmuz 2016 akşamında yaşananları anlatan videoları izledi. Program Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bakan Ersoy, konuşmasına, Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bedenini siper eden, istiklal ve istikbalin teminatını canı ile ödeyen bütün şehitleri rahmetle ve minnetle anarak başladı.

Ersoy, programda ağırlamaktan onur duydukları gazilere, onların şahsında bu kutlu yolda kazandıkları gazilik nişanını bedenlerinde taşıyan bütün kahramanlara, şehit ve gazi ailelerine, haklarının asla ödenemeyeceğinin bilinciyle şükranlarını sunduğunu söyledi.

15 Temmuz 2016 akşamında, korkusundan okyanus ardındaki bir çatının altına sinmiş hainin emriyle gerçekleşen bir kalkışmanın, milli iradeyi çiğnemeye yeltenen bir darbe girişiminin yaşandığını anımsatan Ersoy, "İman ettikleri yalanlardan kulakları sağırlaşmış, bidatin içine batmış, dalaleti hayat diye yaşayan kuklalar Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimine el koymaya yeltendiler." diye konuştu.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Nasıl bir gaflettir, nasıl bir akıl tutulmasıdır ki bunu yapabileceklerine, başaracaklarına gerçekten inanmışlardı. Tanka, uçağa, topa, tüfeğe güvenip ciddi ciddi Türk milletinin yüreğine korku salabileceklerini düşünmüşlerdi. Ancak gördüler ki, millet akın akın meydanlara akmaya, her dilde tekbir, her dilde dua ve minarelerden yükselen binbir sela arşta yankılanmaya başladı. Bu aziz millet bedenini kurşuna, rokete, tanka siper etti. Hainlerin hesapları böyle değildi. Bu aziz milletin arasına ayrılık eker, birbirlerine düşürerek yeneriz rüyası görüyorlardı. Aynı kıbleye dönüp omuz omuza saf tutanların arasından şerrin geçemeyeceğini bu münafıklar doğal olarak hesap edemediler. Gaflet uykusu gerçekten çok ağır oluyor. O gece istiklalimize, istikbalimize ve cümle mukaddesatımıza sayısız kurşun sıkıldı, roketler, bombalar atıldı. Ama hepsi o iman dolu sinelerde, vatan ve millet sevgisinin taştığı gönüllerde yitip gitti. Bir var oluş mücadelesiydi bu ve kazandık. Ne kadar uzun konuşup anlatsak da bu zaferin anlamını, değerini hakkıyla dile dökmemiz mümkün değildir. Kelimeleri kifayetsiz kılan bu aziz milletin önünde saygıyla eğiliyorum. Ferdi olmaktan duyduğum tarifsiz gururu bir kez daha ifade etmeyi kendime bir borç addediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında, milletiyle beraber yürüyenlerin aşamayacağı engel, milletine güvenenlerin üstesinden gelemeyeceği zorluk olmadığını 15 Temmuz gecesi bir kez daha gördüklerini belirten Ersoy, "Tarih şahittir ki imanla ihaneti, kardeşlikle kalleşliği, bağımsızlık aşkıyla boyunduruk zincirlerini galebe çaldık hep. Türk milletinin iradesini yok sayanların, tarih boyunca olduğu gibi daima kaybetmeye mahkum olduklarını o gece yine ve yeniden gösterdik. Ancak kimse sanmasın ki her şey geride kaldı, üzerinden 9 yıl geçti, hesap görüldü ve kapandı. Asla. Unutmayız, unutturmayız ve ardını asla bırakmayız." ifadelerini kulandı.

Bakan Ersoy, adını 15 Temmuz'dan alan müzenin, sergilerden dinletilere, konferanslardan temsillere her yıl yüzlerce etkinlik yaptığını, hepsinin hafızayı daima diri tutmak, iradeyi keskin kılmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

"Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeyeceğiz"

Ersoy, bugün dünya yeni bir dönemin eşiğindeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" davasına bütün varlığı adamanın ardında da bu sarsılmaz iradenin olduğunu vurguladı.

"Biliniz ki 15 Temmuz'da milletimiz şehit vererek, gazi olarak aslen FETÖ denen kukla terör örgütünü değil, bize zorla kabul ettirilmek istenen bu yeni emperyalist düzenin kuklacılarını püskürtmüştür." ifadelerini kullanan Ersoy, bugünün gelişmeleri, devletlerin küresel politikalarını ve söylemlerinin 15 Temmuz'u anlamadan bütünüyle kavranamayacağını kaydetti.

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emin olun semalarımızda beş vakit yankılanan ezanların, ay yıldızlı al bayrağın, uğruna seve seve candan geçenlerin vatan kıldığı bu toprakların tapusu 15 Temmuz'da bir kez daha Türk milletinin adına tescillenmiştir. Aziz milletimizle omuz omuza yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı yolunda bu tapuya göz dikenler, önümüzü kesmeye, hedeflerimize engel olmaya çalışanlar şüphesiz yine karşımıza çıkacaktır. Diğer hepsi gibi onların da sonu daima hüsran, daima hezimet olacaktır. Yol ne kadar uzun, şartlar ve engeller ne denli zorlu ve düşman ne kadar sinsi olursa olsun durmayacak, yılmayacak ve yorulmayacağız. Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeyecek, binlerce yıldır olduğu gibi Allah'ın izniyle yine başaracak, yine kazanacağız."

Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin yarın 24 saat açık olacağını ve ziyaretçilerini ağırlayacağını bildirdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı İmbat Muğlu da kısa bir konuşma yaptı.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosunun sahnelediği "Zaferin Adı" isimli kısa tiyatro oyununu izledi.