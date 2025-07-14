Afyonkarahisar'da tır otomobile çarptı: 1 ölü
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 15:17, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 15:18
E.T. idaresindeki tır, Güney beldesi mevkisinde emniyet şeridinde duran M.Ö. yönetimindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.İ. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.