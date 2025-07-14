Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü sürecinde gelinen aşamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, mart-nisan aylarında yüzde 20 dilimine girdiklerini ve vergide yüzde 5 kayıpları olduğunu belirterek, alınmayan ücretin borçlusu durumuna düştüklerini ifade etti. Getirilen tekliflerin taleplerine yakın bir çerçevede olması halinde müzakerelerin anlamının daha büyük olacağını vurguladı.

Kamu Çerçeve Protokolü Süreci

Arslan, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çalışanların ilk 6 ay alacağı zamlarda müzakerelerin henüz tamamlanmadığını ve bu nedenle birinci 6 ayın geride bırakıldığını söyledi. Hem TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ tarafından kabul edilecek bir teklif sunulmadığı için mevcut tekliflerin değerlendirmeye alınmadığını belirtti.

Üyelerin Kabul Edebileceği Teklif Sunulmadı

Yeni bir teklifle görüşmelerin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, yapılan görüşmelerde kamu çerçeve protokolünün masada imzalanmasının gecikeceğini ve çalışanların beklentilerinin karşılanmadığını dile getirdi. 27 Haziran'da verilen ikinci teklifte ilerleme olduğunu ancak bunun sendikaların ve üyelerin kabul edebileceği bir teklif olmadığını açıkladı. HAK-İŞ'in, 600 bin civarındaki işçinin yarısından fazlasını temsil ettiğini ve stratejik kurumlarda örgütlü olduğunu belirtti.

Büyük Fark ve Grev Kararı

Arslan, getirilen tekliflerin taleplerine yakın bir çerçevede olması halinde müzakerelerin anlamının daha büyük olacağını, ancak arada çok büyük bir makas bulunduğunu söyledi. Hükümetin tekliflerini makul çizgiye çekmesi gerektiğini belirten Arslan, taban ücret uygulaması ve her iş kolunda üyelerin taleplerinin karşılanacağı bir modelin ivedilikle gerçekleşmesini istediklerini ifade etti.

Sendikaların yetkilileriyle koordinasyon kurulu başkanlığında toplantılar yapılacak.

Her iş kolundaki taleplerin nasıl gerçekleşeceği değerlendirilecek.

Sürecin hızlanması için çaba gösterilecek.

Sendikalar önümüzdeki günlerde grev kararı aşamasına gelecekler.



