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Iğdır'da dehşet: Kadın 2. kattan atıldı, zanlı firarda

Iğdır'da yabancı uyruklu bir kadın, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sırasında apartmanın 2. katından aşağı atıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 16:03, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 16:05
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Iğdır'da dehşet: Kadın 2. kattan atıldı, zanlı firarda

Olay dün akşam Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir kadın, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası apartmanın 2. katındaki merdiven boşluğundan aşağı atıldı. Talihsiz kadın, şans eseri beton zemine çakılmadan 1. kat seviyesinde durarak hayatta kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının iki ayağında kırık olduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kadına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kimliği belirlenen zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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