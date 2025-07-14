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Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!

İçişleri Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle araçlara entegre edilecek kamera, takip cihazı ve acil durum butonları zorunlu oluyor. TSE'nin belirlediği teknik kriterlerle, montaj işlemleri 14 Temmuz 2025'ten itibaren başlıyor. Okul servislerinden başlayacak uygulama, tüm toplu taşıma araçlarını kapsayacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 16:30, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 16:31
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Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılan değişikliklerle, araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazları için teknik kriterler yeniden düzenlenmiştir. Bu uygulamanın ayrıntıları ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlenmiştir.

TSE Belgelendirme Süreci

112 Acil Çağrı Merkezi ile entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecektir. Bu firmalar, TSE'nin web sitesinden duyurulacaktır.

Uygulamanın Başlangıç Tarihi

Montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan ve "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi"ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması şartıyla yeni firmaların da seri montaj yetkisi almasının önü açılacaktır.

Acil Çağrı Merkezi ile Doğrudan Bağlantı

Montajdan itibaren sistemlerin çalışır durumda olduğu tespit edilecek ve cihazlardaki uygun maliyetli SİM kartlar sayesinde 112 ile veri iletişimi sağlanarak daha güvenli bir seyahat ortamı oluşturulacaktır.

Yeni Düzenleme ile Gelen Yenilikler

  • Cihaz tedariğinden sorumlu firmalar ile montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılıyor.
  • Cihaz setleri standart hale getiriliyor.
  • Araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli cihaz montajı yapılıyor.
  • Cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi kolaylaşıyor.

Uygulama ilk olarak okul servislerinde başlayacak, ardından cihazlar tüm toplu taşıma araçlarına takılacaktır. Cihaz bilgileri, araçların şasi numaraları ile eşleştirilerek izlenebilecektir.


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