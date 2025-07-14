İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!

Ticaret Bakanlığı, indirimli ürünlerin tanıtımında dikkat edilmesi gereken önemli kuralları açıkladı. İndirim miktarı veya oranı belirlenirken, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması ve önceki fiyat bilgisinin reklamlarda paylaşılması gerektiği bildirildi. Ayrıca, indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile satışa sunulan mal veya hizmet miktarı sınırlıysa, bu miktarın açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

İndirimli Satışlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri açıkça belirtilmelidir.

Satışa sunulan mal veya hizmet miktarı sınırlıysa, bu miktar net olarak ifade edilmelidir.

İndirim kapsamındaki mal veya hizmetler ile uygulanacak indirim oranları hakkında yanıltıcı ifadeler ve görseller kullanılmamalıdır.

İndirim miktarı veya oranı belirlenirken, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınmalıdır.

içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınmalıdır. İndirimin öncesindeki fiyat bilgisi reklamlarda paylaşılmalıdır.

Fiyatın geçerlilik süresi veya stok sınırı varsa, bu bilgiler reklamlarda açıkça belirtilmelidir.

Reklam Kurulu ve Kılavuz Hakkında Bilgilendirme

Reklam verenler, reklam ajansları, mecra kuruluşları, satıcılar, sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık alanındaki tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol gösterici olması amacıyla, Reklam Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanan "Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz", https://tuketici.ticaret.gov.tr/haberler/fiyat-bilgisi-iceren-reklamlar-ile-indirimli-satis-reklamlari-ve-ticari-uygulamalari-hakkinda-kilavuz-guncellendi adresinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Reklam Kurulu Faaliyetleri

Açıklamada, Reklam Kurulu tarafından yılın ilk 6 ayında incelenen dosya sayısı ve kesilen cezalara ilişkin bilgi de paylaşıldı. Bakanlık, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak, adil ve şeffaf bir piyasa düzenini güçlendirmek amacıyla tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.



